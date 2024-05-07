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الثلاثاء، 07-05-2024 03:55 م

رئيس الديوان الملكي يرعى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع مبادرات ملكية بالبادية الشمالية ومحافظة الزرقاء

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشاريع مبادرات ملكية تنموية، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمية لتنمية البادية الأردنية.

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ويأتي تنفيذ مشاريع هذه المبادرات، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية نحو تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.


وتتعلق الاتفاقية الأولى؛ بإطلاق المبادرة الملكية للمشاريع الزراعية في البوادي الأردنية، والتي ستكون باكورة مشاريعها في البادية الشمالية بمنطقة غدير العبد، وتنفذ بالشراكة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ومؤسسة الحق التجارية.


ووقع الاتفاقية عن الصندوق، رئيس مجلس الأمناء سمو الأميرة بسمة بنت علي، وعن مؤسسة الحق مديرها سفيان المناصير.

 

وفيما تتعلق الاتفاقية الثانية، بإطلاق مبادرة إعادة تأهيل حديقة البنك العربي وإنشاء مكتبة عامة لمؤسسة عبدالحميد شومان في محافظة الزرقاء، والتي تنفذ بالشراكة بين البنك العربي ومؤسسة عبدالحميد شومان وبلدية الزرقاء.


وبموجب الاتفاقية، سيتم توسعة وإعادة تأهيل حديقة البنك العربي وتضمينها مرافق جديدة من بينها ملعب خماسي، كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مكتبة عامة تحت مسمى "مكتبة عبدالحميد شومان- فرع الزرقاء".

 




 

 


 

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