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الثلاثاء، 07-05-2024 04:03 م

الضمان: منح دراسية كاملة وجزئية لأبناء المتقاعدين

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الوكيل الاخباري- كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة للمنح الجامعية بالتعاون مع عدد من الجامعات والكليات الأردنية العامة والخاصة.اضافة اعلان


وأوضح الطراونة أن المؤسسة تعمل بجدية على تفعيل دور المتقاعدين ومنحهم الاهتمام اللازم، مما أدى إلى إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم المنح الدراسية لأبنائهم، والتي تستهدف أصحاب الرواتب المتدنية.

وأضاف أن المنصة ستتيح تقديم منح دراسية كاملة أو بخصم على الرسوم المطلوبة، من خلال برنامج التقسيط الذي يعتمد على اقتطاع جزء من الراتب لصالح المؤسسة التعليمية، مع توفير ضمانات مناسبة عبر كتاب رسمي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وستقدم المنصة برامج تعريفية عن المؤسسات التعليمية والمنح المتاحة من كل جامعة، بهدف الترويج للجامعات الأردنية وتقديم بطاقات تعريفية عنها وتخصصاتها، ويجري في الوقت الحالي تطوير الموقع الإلكتروني والأيقونة المخصصة للجامعات لتصبح قناة لمؤسسات التعليم العالي.

 




 

 


 

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