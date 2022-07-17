الأحد 17-07-2022
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الأحد، 17-07-2022 10:23 م

نقابة الفنانين تحمل إدارة مهرجان جرش مسؤولية تصميم إعلانات المشاركين

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الوكيل الاخباري - قال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، الأحد، إن مشكلة إعلانات المشاركين في مهرجان جرش والمتداولة عبر فيسبوك، سببها مصمم المهرجان.

وأوضح العبادي لقناة المملكة أن هناك مشكلة في التصميم وخلط في الألوان والخلفية، مشيرا إلى أن مصممي المهرجان هم من يتحملون مسؤوليته.

وتابع "الصورة كما هي خلقة رب العالمين"، مضيفا أن الضيوف غير الأردنيين لم ترسل النقابة صورهم.

وعن عدم التعليق على الإعلانات في وقت سابق، قال العبادي إن النقابة آثرت الصمت حفاظا على مسيرة المهرجان، لافتا إلى أنه مهرجان وطني كبير ويمثل الأردن والأردنيين.

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