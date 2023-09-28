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الخميس، 28-09-2023 01:39 م

نقابة المطاعم: 20% ارتفاع الطلب على الحلويات بمناسبة المولد النبوي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
ارتفع الطلب على الحلويات نحو 20% يوم أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي وفق نقابة أصحاب المطاعم والحلويات .اضافة اعلان



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس  إن الطلب كان على الحلويات الشعبية منها "المشبك، العوامة، أصابع زينب" اكثر من باقي الأصناف ، مضيفة أن الحركة التجارية كانت في القرى والمحافظات الأخرى تفوق العاصمة عمان .


ولفتت أن عدد من محال الحلويات قامت بمبادرة لتوزيع الحلويات مجاناً من أمام المساجد، أو تقديم الحلويات للجمعيات الخيرية والمساجد التي أقامت احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 




 

 


 

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