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الإثنين، 17-04-2023 09:12 م

نقابة المعاصر تثمن قرار الحكومة معاملتها كمنشآت زراعية

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الوكيل الاخباري - ثمنت النقابة العامة لإصحاب معاصر الزيتون الأردنية قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على معاملة معاصر الزيتون كمنشآت زراعية فيما يتصل بخفض كلف الطاقة.

واكد الناطق الإعلامي للنقابة المهندس محمود نايف العمري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ،إن هذا القرار يعزز تنافسية قطاع زيت الزيتون محليا وعالميا ويسهم في إيجاد فرص تصديرية واعدة قياسا على تخفيض كلف الإنتاج ما ينعكس على النشاط الاقتصادي التصديري.

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