نقيب اصحاب المعاصر يحذر من عصر حبات الزيتون التالفة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب أصحاب المعاصر محمود العمري، اليوم السبت أنه من المتوقع انتاج كمية وفيرة من زيت الزيتون هذا العام.

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وقال العمري بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن المناطق التي تقع على شفا الغور هي الأكثر اقبالا على عصر الزيتون حتى اللحظة.

ونوه إلى أن ما زال المزارعون الأردنيون ينتظرون حتى تاريخ 1/ 11 لقطاف الزيتون للحصول على كمية زيت أكثر.

وأشار إلى أن المناطق المرتفعه يقوموا بتأخير قطاف الزيتون وذلك لأن درجات الحرارة تكون منخضة ، مبينا أن كل مزرعة تختلف عن الأخرى.

ودعا العمري المزارعين إلى الانتظار حتى يصبح نصف حبة الزيتون تميل إلى اللون الأسود للحصول على منتج أفضل.

وحذر المواطنين من عصر حبات الزيتون التالفة ومن تأخير القطاف عن الموعد المحدد لأنه قد يؤثر على الجودة.

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