نقيب الألبسة: إقبال متوسط على الزي المدرسي والألبسة الرياضية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أن الأسواق تشهد هدوءً في الإقبال على الألبسة الصيفية باستثناء ألبسة الأفراح.وأضاف علان اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الحركة الشرائية انتعشت على الزي المدرسي والألبسة الرياضية فقط مع عودة المدارس، ووصفها بأنها متوسطة.ونوه إلى أن بضائع التجار يتم توريدها عبر المراكز الجمركية بكل انسيابية، مشيرًا إلى أن أجور النقل في معدلاتها المعتادة ولا تشهد أي ارتفاعات.وأكد أن ظاهرة الوسطاء الإلكترونيين في القطاع تتزايد، ولا تزال تؤثر على التجار بطريقة سلبية.