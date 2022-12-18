نقيب المحروقات: لا صحة لشائعة تقليل كمية الغاز في الاسطوانة

الوكيل الإخباري - نفى نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات ما يشاع عن تقليل وزن الغاز في اسطوانة الغاز المنزلي التي تباع للمواطنين.

اضافة اعلان



وبيّن سعيدات لـ" الوكيل الإخباري" أن اسطوانات الغاز المنزلي التي تستخدم للمطاعم والمنازل وزنها ثابت، حيث يبلغ وزن الغاز 12.5 كغم، ووزن الاسطوانة فارغة 16.5 كغم، والوزن القائم 29 كغم.



وأشار إلى أن ما يشاع عن أي تقليل بكمية الغاز هو عارٍ تماماً عن الصحة.



وانتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت عن تقليل وزن الغاز داخل الاسطوانة، فيما انتشرت شائعات اخرى عن رفع سعر الاسطوانة لتصل لـ 10 دنانير بدلا من 7 دنانير، وهو ما تم نفيه بشكل كامل.