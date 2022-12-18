الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

البريطانيون يشبهون زيلينسكي بالمتشرد

والد الشهيد سائد المعايطة يكتب: سلامٌ على شهيد القلعة ورفاقه

المجالي: افتتاح وتشغيل مرسى السفن السياحي نهاية الشهر المقبل

الخرابشة: مذكرتا تفاهم لاستكشاف الليثيوم والذهب جنوب المملكة

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض القبرصي والأمطار القادمة الى الأردن

عودة دوام طلبة المدرسة الزراعية في الطفيلة إلى الوضع الاعتيادي

الأحد، 18-12-2022 12:09 م

نقيب المحروقات: لا صحة لشائعة تقليل كمية الغاز في الاسطوانة

1220221593124795161176


الوكيل الإخباري - نفى نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات ما يشاع عن تقليل وزن الغاز في اسطوانة الغاز المنزلي التي تباع للمواطنين.

اضافة اعلان


وبيّن سعيدات لـ" الوكيل الإخباري" أن اسطوانات الغاز المنزلي التي تستخدم للمطاعم والمنازل وزنها ثابت، حيث يبلغ وزن الغاز 12.5 كغم، ووزن الاسطوانة فارغة 16.5 كغم، والوزن القائم 29 كغم. 


وأشار إلى أن ما يشاع عن أي تقليل بكمية الغاز هو عارٍ تماماً عن الصحة. 


وانتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت عن تقليل وزن الغاز داخل الاسطوانة، فيما انتشرت شائعات اخرى عن رفع سعر الاسطوانة لتصل لـ 10 دنانير بدلا من 7 دنانير، وهو ما تم نفيه بشكل كامل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1671360668373

الأعلى للسكان والصيادلة ينظمان لقاء حول خدمات تنظيم الأسرة

IMG_0196_0

الضمان للعاملين في الزراعة: التسجيل ببرنامج استدامة ++ مستمر

IMG_0196_0

ضمان القروض: برنامج ائتمان الصادرات يهدف لدعم المنتج الوطني

639eee531f634

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

5202116164412186929678

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

default_image (1)_1 (1)

المستقلة للانتخاب: النصاب يحول دون عقد المؤتمر العام لحزب "نبض الوطن"

أخبار متعلقة
112022301277463393642

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

11202227123217848411223

بعد تحديد سقوف للنفط الروسي .. هل تتأثر أسعار المحروقات محلياً؟

pic_37409

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

11202210122453558374561

وزير سابق يدعو لإعادة صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج

azoulay

الحكومة توقع مذكرة تفاهم للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي

الكاس

قطر تزيد كميات مستورداتها من السلع الغذائية الأردنية خلال بطولة كأس العالم