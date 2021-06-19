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السبت، 19-06-2021 11:29 ص

نقيب قاعات الأفراح لـ الوكيل : اجتماع طارئ اليوم

قاعة أفراح


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب قاعات وصالات الأفراح مأمون المناصير، أن أصحاب المنشآت والنقابة يعقدوا اجتماعا طارئا ،اليوم السبت،لإعادة النظر في مطالبهم والبحث في آلية فتح القطاع منوهين أن عدم النظر في مطالبتهم يجبرهم على الاستمرار في إغلاق القطاع.

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وأضاف المناصير لـ " الوكيل الإخباري" أن الشروط الحكومية المنصوص عليها لفتح القطاع معقدة، ولا يمكن تطبيقها ، مشيرا إلى أنه من الصعب التفتيش على كل مدعو إذ كان قد تلقى لقاح كورونا أم لا .


وأوضح أن أغلب الحفلات في الوقت الحالي، تقام داخل المزارع ، مشيرا إلى أنها لم تطبق البروتوكولات الصحية.



 




 

 


 

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