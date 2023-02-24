هام لمرتادي طريق إربد - جرش - عمان

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- تابع وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الجمعة، أعمال معالجة انزلاق للأتربة والحجارة على جانب طريق إربد - جرش - عمان.وبحث خلال زيارته للموقع أبو السمن مع أمين عام الوزارة بالوكالة ومدير أشغال جرش المهندسة بسمة بني مصطفى ورئيس بلدية جرش أحمد العتوم ولجنة الانهيارات في مجلس البناء الوطني الاجراءات التي تم تنفيذها احترازيا حاليا لضمان السلامة العامة على الطريق وأخرى سيتم تنفيذها تباعا بحلول هندسية.وأكد أبو السمن ضرورة تعزيز الموقع بأعمال السلامة العامة والبدء بشكل فوري بأعمال الدراسات للموقع لتنفيذ حلول جذرية لضمان عدم تكرار الانهيار.وأشار إلى أن الموقع كان مراقب من قبل الوزارة لطبيعته الجيولوجية الصعبة، في حين تم الكشف من قبل مديرية الدراسات على الموقع إذ سيتم تنفيذ التوصيات لمعالجة الانزلاق بشكل فوري.وبين أبو السمن أن الانزلاق لم يؤثر على الحركة المرورية على الطريق حيث أن الاتربة والحجارة لم تصل أو تؤثر على جسم الطريق.وشدد على أن الوزارة لن تتوانى بتنفيذ الحلول الهندسية اللازمة لضمان السلامة المرورية على الطريق.