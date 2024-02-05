هام من "الوطني للأمن السيبراني" حول الطلبات المقدمة لتعبئة وظائف

الوكيل الإخباري -
أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني نتائج فرز الطلبات المقدمة لتعبئة الوظائف المُعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023 بموجب عقود (فئة ودرجة) ، وهي : مدقق مالي مساعد، أمين صندوق مساعد، أمين عهده ثاني، كاتب ثالث، اداري ثالث، مهندس مشروع رئيسي.اضافة اعلان
وقال المركز إنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني (https://object.ncsc.jo
) وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز مرفقاً بالوثائق الداعمة عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]
) وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين، ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 8/2/2024.