التعليم العالي تسترد أكثر من 90 الف دينار لطلبة اشتكوا على مكاتب خدمات جامعية في 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استردته أكثر من (90) ألف دينار من مكاتب خدمات جامعي، لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام 2023.

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وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها وجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم توجيه عقوبة الإنذار لـ (6) مكاتب، كما تم إغلاق مكتبين إغلاقاً مؤقتاً، وإغلاق مكتب واحد إغلاقاً دائماً.



من جهة أخرى قامت الوزارة بإغلاق (37) مكتباً غير مرخصاً ومنشأةً مخالفة، وذلك بموجب كتب صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى وزير الداخلية نظراً لمخالفتهم أحكام نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت مراراً الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعت الوزارة الطلبة إلى التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: انقر هنا مع التأكيد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالإيصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.



وحذرت الوزارة الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة.

ودعت جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: انقر هنا



وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد استردت ما مجموعه أكثر من (110) مئة وعشرة ألف دينار أردني من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام (2022).