الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 07:55 م

هذا سبب إلغاء الحظر الشامل طويل الأمد بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير العمل معن القطامين أن القرار الأول لحكومة الخصاونة كان يتجه لفرض حظر شامل مدته 14 يوما نظرا لارتفاع أعداد الإصابات.
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وأشار القطامين في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تعزيز سعة الجهاز الطبي مبيناً أن من ضمن هذه الإجراءات كان اتفاق الحكومة مع مستشفيات القطاع الخاص على توفير 1150 سريرا ومن يتم تحويلهم للمستشفيات يعالج مجاناً.

ونوه القطامين بأن "لا أحد يريد الحظر الشامل طويل الأمد، لكن ومع ذلك لا زلنا نراقب المنحنى الوبائي مع بعض التخوفات، ومن هذا المنطق لا زال يقر حظر يوم الجمعة."

 




 

 


 

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