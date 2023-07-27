هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن بدء دوام الطلبة في المدارس الحكومية سيكون في العشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي.



فيما سيكون بدء دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 13/8/2023 ، اما تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم وأداء امتحانات الإكمال سيكون يومي الأربعاء والخميس 16/8/2023 و17/8/2023



بدورها قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات في تصريحات سابقة لموقع الوكيل الاخباري إن دوام الطلبة في المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم 2023/2024 يوم الخميس الموافق 31 آب 2023.



وأكدت أن برنامج الفاقد التعليمي لن يشمل طلبة المدارس الخاصة ويقتصر على المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث.

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