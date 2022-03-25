هطولات غزيرة وزخات ثلجية على المرتفعات اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، شديدة البرودة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً في ساعات الصباح بالأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

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ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية على فترات مع حدوث تراكمات محدودة وبشكل متفاوت، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول بوجه عام، كما يتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء النهار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر حدوث الصقيع وتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.



ويطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



كما ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتحول ليلاً إلى شمالية شرقية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 8 - 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 - 1، وفي المرتفعات الشمالية 3 -1، وفي مرتفعات الشراة 5 -1، وفي مناطق البادية 12 - 2، وفي مناطق السهول 9 - 3، وفي الأغوار الشمالية 15 - 6، وفي الأغوار الجنوبية 18 - 7، وفي البحر الميت 17 - 8، وفي خليج العقبة 21 - 9 درجة مئوية.