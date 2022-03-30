الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 09:34 ص

هكذا سيكون شكل فاتورة الكهرباء ووقت القراءة بعد تطبيق التعرفة الجديدة

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مطلعة، أن نموذج فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي بعد تطبيق التعرفة الجديدة لن يختلف عن ما هي عليه الآن، مع توضيح للبنود الجديدة الخاصة بعدد وقيمة الشرائح الجديدة. 

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وبيّنت المصادر، أن قراءة العداد نهاية كل شهر من قبل "الجابي" ستكون بذات الآلية و بنفس المواعيد، موضحة أن أنظمة قراءات العدادات تم تعديلها بما يتوافق مع التعرفة الجديدة. 


وأعلنت شركتي كهرباء إربد والكهرباء الأردنية عن استقبال المشتركين في الفروع لمساعدتهم بالتسجيل على المنصة الخاصة بالتعرفة المدعومة، ولعلاج أي خلل فني أو تقني خلال عملية التسجيل. 


ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في 1 نيسان المقبل أي بعد يومين، وسيتم بموجبها تقليص عدد الشرائح من 7 إلى 3 شرائح. 

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