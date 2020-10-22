الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 02:25 م

هل سيؤثر عزل منطقة نعيمة على التنقل بين المحافظات؟

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات أكد محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم الخميس، أن عزل منطقة نعيمة في المحافظة لا يؤثر على تنقل المواطنين بين المحافظات.

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وقال العتوم في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن عزل المنطقة لا يشمل جسر نعيمة الذي يمر منه جميع الخارجين والداخلين إلى المحافظة.

 

جاء ذلك على ضوء قرار لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الخميس عزل بلدة النعيمة في محافظة إربد، وفرض حظر التجوّل الشامل فيها، اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة الموافق للثالث والعشرين من تشرين الأوّل ٢٠٢٠م ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لظهور بؤر إصابات فيها.

 

 


 




 

 


 

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