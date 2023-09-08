هل سيكون هناك توقيت شتوي في الأردن خلال العام الحالي؟

الوكيل الإخباري - مع اقتراب فصل الصيف من نهايته في الأردن الذي يمتد حتى 22 أيلول الجاري، تساءل عدد من المواطنون حول إذا ما سيكون هناك توقيت شتوي في المملكة خلال العام الحالي.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صرح خلال العام الماضي بأنه سيتم تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام قبل أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا مماثلا، وهو القرار المرجح اتخاذه خلال عام 2023.

ويأتي القرار وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء آنذاك، بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، التي بينت أن استمرار العمل في هذا التوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار، ومن شأن القرار الحد من أوقات الدوام خلال أوقات المساء والليل، خصوصا لطلبة الفترات المسائية، وطلبة الجامعات، والموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء.



كما قرر وزير التربية والتعليم آنذاك تحديد دوام طلبة المدارس ليتناسب مع فترة شروق وغروب الشمس، وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس قبل بدء دوام الوزارات والمؤسسات العامة.

أما عن العام الحالي فمن المرجح اتخاذ ذات القرار الذي صدر العام الماضي مع اتخاذ قرارات بتحديد دوام المدارس.

وكان أظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية ونشرت نتائجه في تشرين أول 2022 أن 61% من الأردنيين يؤيدون الإبقاء على تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بحسب الفصل.