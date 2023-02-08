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الأربعاء، 08-02-2023 08:31 م

هل يؤثر زلزال فلسطين على الأردن ؟ .. مرصد الزلازل الأردني يجيب

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الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي -  أكد رئيس مرصد الزلازل، غسان سويدان أن الزلزال الذي سجل داخل الأراضي الفلسطينية في نابلس لا تأثير له على الأردن مطلقاً.

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وبيّن سويدان لـ " الوكيل الإخباري" أن الزلزالين في شمال نابلس هما يقعان بشكل عامودي على البحر الميت، على فالق يسمى ( فالق الكرمل) صدع وادي الفارعة. 


وأشار إلى أن هذا النشاط غير قريب من فالق خليج العقبة، وبالتالي لا تأثير له على منطقتنا. 


وأضاف سويدان أنه مع تتباع حدوث الزلازل اصبحت اجهزة الرصد أكثر حساسية، مؤكداً أن أغلب الزلازل التي سجلت في منطقتها تاريخياً غير محسوسة ولا تأثير لها.


وسجل مرصد الزلازل الأردني اليوم زلزالين شمال نابلس في الضفة الغربية.


 




 

 


 

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