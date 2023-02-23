الخميس 23-02-2023
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هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

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الخميس، 23-02-2023 10:00 م

هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

في الوقت الذي أطلق فيه الأردن مؤخرا رؤيته للتحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، يدور الحديث في الأوساط الإدارية والاقتصادية بشأن وجود توجه في المستقبل لتغيير موعد العطلة الرسمية الأسبوعية في المملكة.

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ووفق المشاهدات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن هناك دعم قوي لتغيير موعد العطلة الأسبوعية في المملكة واستبدالها بيومي السبت والأحد لتتواءم مع باقي الدول وخاصة كبرى الاقتصادات في العالم.

 

أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن هذا القرار لو اتخذ من شأنه تجويد العمل في القطاع العام، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل وجود توجه لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال السنوات العشرة القادمة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطويرها في الأردن.

 

ولكن في ظل هذه الآراء يبقى هناك رأي مؤيد لنظام الدوام الحالي في المملكة، ولا يؤيد تغيير موعد العطلة الأسبوعية وخاصة يوم الجمعة الذي يحظى بخصوصية كبيرة لدى الأردنيين.

 

بدورها نفت الحكومة في وقت سابق وجود أي توجه لتغيير موعد العطلة الرسمية الأسبوعية للدولة من يومي الجمعة والسبت، واستبدالها بيومي السبت والأحد.


وقالت إن هذا الأمر لم يبحث على الإطلاق وعلى أي مستوى ولم يتم طرحه أبدا.

يشار إلى أن الأردن قرر العطلة الأسبوعية للوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لأول مرة في كانون ثاني من عام 2000 وحتى الآن، بعد أن كانت قبل ذلك يومي الخميس والجمعة.

 




 

 


 

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