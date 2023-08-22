هميسات: فخورون بزيارة جلالة الملك وولي العهد لتلفريك عجلون

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

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عبر رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات، عن سعادته بزيارة جلالة الملك وولي العهد لمشروع تلفريك عجلون التنموي اليوم .



وأشاد هميسات بتصريح لـ " الوكيل الإخباري" بالدعم الكبير الذي يقدمه جلالته لهذا المشروع التنموي الهام، الأول من نوعه في المملكة.



وبين أن الزوار تفاجؤوا بزيارة جلالة الملك، وأبدوا إعجابهم وتقديرهم بالمشروع، حيث قاموا بالسلام على جلالته وهتفوا باسمه .



وتخللت الزيارة الملكية جولة تفقدية للمشروع حيث استمع جلالته إلى شرح مفصل عن المشروع من قبل رئيس مجلس ادارة المناطق التنموية الدكتور خلف هميسات والمديرة العامة للمناطق التنموية المهندسة اروى الحياري