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الثلاثاء، 21-02-2023 11:48 ص

هميسات: لم نحدد كلفة الرحلة عبر تلفريك عجلون ومدتها 12 دقيقة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة خلف الهميسات أنه سيتم افتتاح مشروع تلفريك عجلون قريبا، وذلك بعد استكمال الأعمال بنسبة 100%.اضافة اعلان


وقال الهميسات لـ"الوكيل الإخباري"، إن افتتاح المشروع سيكون تحت رعاية ملكية وهو بانتظار تحديد موعد الافتتاح للإعلان عن التفاصيل، مبينا أنه تم استكمال أعمال الطرق المؤدية إلى موقع المشروع مؤخرا.

وأضاف أن تكلفة الرحلة عبر تلفريك عجلون ستحدد لاحقا، وأن مدة الرحلة عبره تستغرق نحو 12 دقيقة يتمتع خلالها الركاب الذين قد يصل عددهم إلى 8 في الكابينة الواحدة بالمناظر الطبيعية المطلة على غابات اشتفينا وقلعة عجلون.

وأشار الهميسات إلى أن عدد كبائن تلفريك عجلون تبلغ 40 عربة على طول 2.5 كيلومتر وعلى محطتين، متوقعا أن يسهم المشروع بجذب السياحة الداخلية والخارجية إلى محافظة عجلون التي تضم مختلف المواقع الأثرية والتاريخية.

وبيّن أن الشركة بصدد فتح باب الاستثمار في المنطقة من بناء للفنادق والمطاعم السياحية والمنشآت ذات العلاقة في محيط المشروع، لافتا إلى أن المشروع من شأنه تحقيق التنمية في عجلون. 

ويعد مشروع تلفريك عجلون أول مشروع بالمنطقة منذ إعلانها منطقة تنموية في عام 2009، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون دينار.

 




 

 


 

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