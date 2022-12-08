هيئة الاتصالات تتوقع تشغيل خدمات الإنترنت الساتلية العام المقبل

الوكيل الاخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن ترخيص خدمات "الإنترنت الساتلية" متاح في الأردن ضمن التشريعات والتعليمات الناظمة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

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وتوقعت الهيئة تشغيل خدمات "الإنترنت الساتلية" تجاريا بشكل أولي مع نهاية الربع الثالث من العام القادم بعد أن تقدم الشركة طلبات الترخيص بشكل رسمي.



أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات "الإنترنت الساتلية" عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 200 ميغا بايت.



وحول عدم وجود تغطية إعلامية لتجربة إطلاق خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية التي جرت في الأردن في تشرين أول الماضي قالت الهيئة إن تجربة إطلاق خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة هي تجربة فريدة من نوعها في المنطقة وتحتاج ترتيبات فنية متزامنة مع التقاء مدارات كوكبة الأقمار الصناعية للحصول على نتائج متقدمة وبمؤشرات تغطية وأداء عالية.



وحول سبب اختيار شركة سبيس اكس الأردن لهذه التجربة وتحديدا منطقة الجنوب قالت الهيئة إنها تعمل على تنويع خدمات الاتصالات في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير وتعزيز القطاع، من خلال مواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة.