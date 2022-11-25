ارتفاع نسبة اشتراكات "الفايبر" في الأردن 42% خلال 6 أشهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري - بيّنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أنه قد زادت نسبة اشتراكات الإنترنت عبر تقنية "الفايبر" لتصل إلى 42 % خلال النصف الأول من العام الحالي.



وكشفت الهيئة، في بيان لها، أنه قد بلغ عدد الإشتراكات 384 ألف اشتراك، مقارنة مع 271 ألف اشتراك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وقالت إن تقنية "الفايبر" استحوذت على الحصة الكبرى من اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت في المملكة، وبنسبة بلغت 52 % من إجمالي عدد الاشتراكات الذي بلغ نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 739 ألف اشتراك.



وبالنسبة لتقنية "IDSL " المربوطة بالهاتف الثابت، أوضحت أنها سجلت مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي أكثر 121 ألف اشتراك.