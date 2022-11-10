إعلام وزارة السياحة يفوز بجائزة أفضل إعلام واتصال حكومي

الوكيل الإخباري

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- فازت مديرية الإعلام في وزارة السياحة والآثار، بجائزة أفضل اعلام واتصال حكومي، وذلك في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي استضافه الأردن أمس الأربعاء، تحت عنوان "حقبة جديدة من الإعلام والأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي".وتأتي هذه الجائزة ضمن الجوائز التي أطلقها المنتدى والتي ستمنح للأفراد والمؤسسات والمنظمات المتميزة في مجال الإعلام، وللعلامات التجارية والمؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.وبين مدير الإعلام، الناطق الاعلامي للوزارة أحمد الرفاعي، أن وزارة السياحة والآثار حرصت من خلال وحدة الاعلام والعلاقات العامة، على تكامل الجهود والخبرات والمعارف والتجارب، إلى جانب الإبداع والتجديد والابتكار المستمر في مجال الاتصال والاعلام، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المؤسسات الاعلامية كافة، وتوفير المعلومة لهم أولاً بأول.وأشار الى الدور الهام والمثمر الذي تضطلع به وسائل الإعلام المختلفة والجهود المميزة في التغطية الإعلامية الشاملة للفعاليات السياحية في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في نقل الصورة الجميلة للمنتج السياحي الأردني الغني والمتنوع وتعزيز جهود الترويج لهذا المنتج.وعبر الرفاعي عن شكره وتقديره للزملاء الصحفيين والإعلاميين لدعمهم الإعلامي للسياحة الأردنية، وإيصال رؤية ورسالة الوزارة والمتمثلة في قيادة السياحة المستدامة ودعمها وتنميتها والتوعية بدورها وأهميتها للمجتمع والإقتصاد.يذكر أن المؤتمر يجمع قادة الإعلام والتسويق ونجوم الفن من الوطن العربي وقنوات إعلامية عالمية وعربية، ويستعرض محاور عدة تستهدف الجيل المعاصر، ويتضمن كيفية إلهام الأجيال من خلال صناعة محتوى إخباري قصير وممتع، وصناعة الرأي العام وأثره على المجتمع وتطلعاته، ورفع مستوى الوعي حول الأخبار المزيفة والشائعات وكيفية التصدي لها.