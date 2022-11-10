الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

نائب: 3 أطباء يخدمون أكثر من 500 مراجع بطوارئ مستشفى الامير فيصل

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

الضمان يدعو المشتركين التقديم إلى المعالجة الفورية عند إصابة العمل

حبس موظف حكومي قَبِل رشوة لشطب مخالفة

إطلاق مسار الأردن الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي في الصحة - أسماء

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

السيرة الذاتية لمدير عام الضمان الجديد

عودة 35 عسكريا من الأسر الأوكراني إلى لوغانسك

ضبط "ديانا" تقل 30 راكبا بالصندوق الخلفي في إربد

الخميس، 10-11-2022 09:27 ص

إعلام وزارة السياحة يفوز بجائزة أفضل إعلام واتصال حكومي

WhatsApp Image 2022-11-10 at 9.26.23 AM


الوكيل الإخباري - فازت مديرية الإعلام في وزارة السياحة والآثار، بجائزة أفضل اعلام واتصال حكومي، وذلك في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي استضافه الأردن أمس الأربعاء، تحت عنوان "حقبة جديدة من الإعلام والأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي". اضافة اعلان


وتأتي هذه الجائزة ضمن الجوائز التي أطلقها المنتدى والتي ستمنح للأفراد والمؤسسات والمنظمات المتميزة في مجال الإعلام، وللعلامات التجارية والمؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين مدير الإعلام، الناطق الاعلامي للوزارة أحمد الرفاعي، أن وزارة السياحة والآثار حرصت من خلال وحدة الاعلام والعلاقات العامة، على تكامل الجهود والخبرات والمعارف والتجارب، إلى جانب الإبداع والتجديد والابتكار المستمر في مجال الاتصال والاعلام، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المؤسسات الاعلامية كافة، وتوفير المعلومة لهم أولاً بأول.

وأشار الى الدور الهام والمثمر الذي تضطلع به وسائل الإعلام المختلفة والجهود المميزة في التغطية الإعلامية الشاملة للفعاليات السياحية في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في نقل الصورة الجميلة للمنتج السياحي الأردني الغني والمتنوع وتعزيز جهود الترويج لهذا المنتج.

وعبر الرفاعي عن شكره وتقديره للزملاء الصحفيين والإعلاميين لدعمهم الإعلامي للسياحة الأردنية، وإيصال رؤية ورسالة الوزارة والمتمثلة في قيادة السياحة المستدامة ودعمها وتنميتها والتوعية بدورها وأهميتها للمجتمع والإقتصاد.

يذكر أن المؤتمر يجمع قادة الإعلام والتسويق ونجوم الفن من الوطن العربي وقنوات إعلامية عالمية وعربية، ويستعرض محاور عدة تستهدف الجيل المعاصر، ويتضمن كيفية إلهام الأجيال من خلال صناعة محتوى إخباري قصير وممتع، وصناعة الرأي العام وأثره على المجتمع وتطلعاته، ورفع مستوى الوعي حول الأخبار المزيفة والشائعات وكيفية التصدي لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1668064890869

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

0Vwge7xQr33C94Q2cyKBOoOkGJgA4kw7jnIkMFvA

حبس موظف حكومي قَبِل رشوة لشطب مخالفة

مصنع ينفث دخانه في الجو كأحد عوامل وأسباب التغير المناخي -(أرشيفية)

إطلاق مسار الأردن الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية

1634914475826

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي في الصحة - أسماء

388882_4_1668019255

السيرة الذاتية لمدير عام الضمان الجديد

FfLG7_mXkAEtsGH-1

ضبط "ديانا" تقل 30 راكبا بالصندوق الخلفي في إربد

أخبار متعلقة
05fa06ff-إحدى-الدوريات-الخارجية-أرشيفية

ضبط باص محملا بـ43 راكبا على شارع الأردن

1665836614218

وزارة السياحة والآثار تناقش خطة تطوير السياحة بالشوبك

whatsapp_image_2022-10-15_at_3.07.56_pm

المستقلة للانتخاب تلتقي المجتمع المحلي في الزرقاء

1665655557788

نحو 9 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة المياه في قضاء المصطبة

1665490928495

بحث الاستفادة من الكراسي المتحركة بالمقاس لذوي الإعاقة

1665487654249

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ومنظمة الإغاثة الإسلامية