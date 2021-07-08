هيئة الاتصالات تعقد برامـــج تدريبيــة حول تقنية 'إنترنت الأشياء'

الوكيل الإخباري - بدأت الأربعاء في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول تقنية إنترنت الأشياء والتي تعقدها الهيئة بالتعاون مع الشركة المندمجة الرقمية وبحضور الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات/ إنتاج نضال البيطار.

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وخلال كلمته الترحيبية أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور أن الهيئة تحرص على الدوام اطلاع موظفيها على آخر التطورات الحاصلة عالمياً في مجال تقنيات الاتصالات، مبدياً استعداد الهيئة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية المتخصصة في حقل التدريب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إكساب الموظفين المعارف المتخصصة اللازمة لتحقيق مستويات أداء مرضية، وتمكينهم من تنفيذ المهام ذات العلاقة بكل كفاءة واقتدار.



من جانبه أعرب البيطار عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الهيئة في مجال تنظيم القطاع وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيدا بالشراكة المتميزة بين الهيئة وجمعية إنتاج في سبيل تعزيز أداء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتناول البرنامج مواضيع متخصصة في مجال إنترنت الأشياء مثل التقنيات الأساسية لمنظومة إنترنت الأشياء، واستكشاف البنية التحتية والاتصالات وتقنيات الاستشعار وتقنيات الشبكات والبيانات والتخزين والتحليلات والجوانب الأمنية لإنترنت الأشياء.

