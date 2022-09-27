هيئة الاتصالات توجه نصيحة قبل التعامل مع شركات التوصيل

الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصحاب المطاعم والشركات والمستخدمين بضرورة توقيع اتفاقية عند التعامل مع شركات التوصيل لضمان حقوقهم.

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وقالت الهيئة في منشور لها على الفيسبوك إن على المستخدم قبل اللجوء إلى استخدام شركات التوصيل طلب وثائق ترخيص شركة التوصيل لمعرفة الحقوق والإلتزامات لكل طرف تفاديا لأي شكل من أشكال النصب والاحتيال وفقاً للهيئة .



وأضافت الهيئة أن على المستخدم قبيل التعامل مع شركات التوصيل الدولية التأكد من اعتمادية الشركة وأصولها المرجعية لضمان مأمونية الطلب، وضمان الحقوق في حال تلف الطلبية.