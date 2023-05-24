هيئة الاتصالات: من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن بعد شهرين

الوكيل الإخباري - توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الأربعاء، أن تُطلق في الأردن خدمات الجيل الخامس خلال شهرين بشكل تجاري.

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وقال السرحان خلال مؤتمر صحفي للحديث عن قمة الجيل الخامس التي يستضيفها: "حددنا فترة زمنية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، وأتوقع أن تطلق الشركات المتبقية خلال شهرين خدمة الجيل الخامس".



وأضاف أن إدخال الجيل الخامس "سيزيد الإيرادات تراكميا، وأن أسعار خدمات الاتصالات في الأردن متدنية.



واعتبر السرحان، أن الأردن سيحتضن حدثا مهما وهو استضافة قمة الجيل الخامس في حزيران المقبل برعاية سمو الأميرة سمية الحسن.



ورأى أن إدخال تقنية الجيل الخامس "يسرع الأعمال ومفيد للجميع" مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة مهمة بما يتعلق بالخدمات".



والجيل الخامس "محرك للتحول الرقمي ومرتبط بخطة التحديث الاقتصادي وتحسين الأداء" وفق السرحان.

