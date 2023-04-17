هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان اليوم الاثنين على تسكين مؤهل الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤهل التمريض في جامعة الإسراء في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.



وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، العلاج الطبيعي، في جامعة الزيتونة، وعلم الحاسوب، في جامعة جرش.



كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، معلم صف، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العربية وآدابها، الجغرافيا، في كلية العلوم التربوية والآداب/الأونروا.



ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، التمريض في جامعة الشرق الأوسط، وعلى رفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة العلوم التطبيقية.

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