الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

اتفاقية تتقاضى بموجبها نقابة الفنانين رسوماً على الأفلام المصورة بالأردن

تغيير على موعد صرف رواتب الموظفين

الملكة : اللهم اقبلنا طائعين وارزقنا رحمة واسعة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من رومانيا

التنمية : ١٢٤٥ دينار حصيلة ضبط متسولتين في العقبة والزرقاء

رابطة علماء الأردن تنفذ 86 نشاطا خلال شهر رمضان

هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

الكويت : ولي العهد يقرر حل مجلس الأمة

السعودية : إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين بمبادرة إنسانية

زراعة المفرق تنفذ برنامج التلقيح الاصطناعي

الإثنين، 17-04-2023 09:54 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

320231920528286144697


الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان اليوم الاثنين على تسكين مؤهل الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤهل التمريض في جامعة الإسراء في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، العلاج الطبيعي، في جامعة الزيتونة، وعلم الحاسوب، في جامعة جرش.

كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، معلم صف، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العربية وآدابها، الجغرافيا، في كلية العلوم التربوية والآداب/الأونروا.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، التمريض في جامعة الشرق الأوسط، وعلى رفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة العلوم التطبيقية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023201302355984934

اتفاقية تتقاضى بموجبها نقابة الفنانين رسوماً على الأفلام المصورة بالأردن

420231715437566372197

تغيير على موعد صرف رواتب الموظفين

ssss

الملكة : اللهم اقبلنا طائعين وارزقنا رحمة واسعة

320232616221962116146

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من رومانيا

320232111535235029785

التنمية : ١٢٤٥ دينار حصيلة ضبط متسولتين في العقبة والزرقاء

7202223161731647195856

رابطة علماء الأردن تنفذ 86 نشاطا خلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

مدارس تقرر تعطيل الدوام يوم الخميس - اسماء " تحديث "

وزارة التربية والتعليم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في وزارة التربية - أسماء

wwwww

الرصيفة: اختتام فعاليات ورشة تحدي القراءة العربي

وزارة التربية والتعليم

تكريم الفائزين بمسابقة القصة المصورة في "تربية السلط"

120234193855850890766

"هيئة الاعتماد" تقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنشر دفعة مرشحين لغايات التعيين - أسماء