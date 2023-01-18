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الأربعاء، 18-01-2023 08:26 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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 الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الهندسة الكهربائية، وعلم الحاسوب، وأنظمة المعلومات الحاسوبية، وماجستير، الهندسة الكهربائية/اتصالات، والهندسة الكهربائية- قوى، وأنظمة المعلومات، وعلم الحاسوب، ودكتوراه، علم الحاسوب، في الجامعة الأردنية.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة بالوكالة، الدكتور زيد العنبر، استمرارية الاعتماد لتخصص، ماجستير تربية خاصة للطفولة في الجامعة الهاشمية، والهندسة الميكانيكية/قوى حرارية وطاقة/مواد وتصنيع، والهندسة الكيميائية، وماجستير، الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، وهندسة ميكانيكية/ الطاقة المتجددة، في جامعة مؤتة.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، السمع والنطق، وعلاج وظيفي، والإسعاف والطوارئ، وماجستير، علوم التأهيل السريرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وأقر المجلس، الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي، بكالوريوس الإحصاء التطبيقي، في جامعة الطفيلة التقنية، وتصميم الأزياء والأكسسوارات، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والاعتماد الخـاص لــتخصصي، دبلوم متوسط، لغـــة إنجليزية تطبيقية، والتسويق الإلكتروني، فـــي الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

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