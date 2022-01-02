هيئة الاعلام: تقديم الخدمات إلكترونيا

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الإعلام عن البدء بتقديم خدماتها الحكومية للمواطنين إلكترونيا، في ضوء الدعم الحكومي المستمر والتعاون الكبير من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتنفيذ برنامج الحكومة الرقمية.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التحول الإلكتروني جاء بمتابعة من موظفي هيئة الإعلام، وبجهود فريق تكنولوجيا المعلومات فيها، والدعم التقني لشركة تدارس الأردنية لاستشارات أمن وحماية المعلومات.



واضافت ان تقديم خدماتها الإلكترونية بداية من مديرية التراخيص أصبح متاحا، بهدف التسهيل على المواطنين وتحسين الأداء في تقديم الخدمة وتقليل الوقت والتكلفة، مشيرة إلى أنها تواصل تقديم خدماتها تباعا للوصول إلى خدمات إلكترونية كاملة.



وأشارت إلى أن بوابة الخدمات الإلكترونية ستكون على موقع الهيئة الإلكتروني www.mc.gov.jo.

