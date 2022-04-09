هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة في محافظات المملكة لتشجيع المواطنين على التسجيل في الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتلافي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء نتيجة تطبيق التعرفة غير المدعومة.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، اليوم السبت ، إن الهدف من الحملة التي تستمر 3 أيام وتشمل جميع محافظات المملكة، مواصلة تشجيع المواطنين على أهمية التسجيل للحفاظ على استمرارية الاستفادة من التعرفة المدعومة.



ووفق اللبون خصصت الهيئة للحملة 300 ألف بروشور تم توزيعها من خلال كوادر الهيئة على مراكز التسوق والمولات والمساجد ودور العبادة والأماكن العامة، بالإضافة إلى 2 مليون بروشور سبق وتم توزيعها على الاشتراكات المنزلية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء من خلال الجباة لدى الشركات، والعديد من الاعلانات والرسائل الاعلامية التي تم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة بالتنسيق مع شركات الاتصالات.



وبحسب البروشور بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة وإيقاف العمل بالتعرفة القديمة في الأول من نيسان الحالي، مهيبا بالراغبين الاستفادة من هذا الدعم، التسجيل على kahraba.gov.jo.



وحدد بروشور الهيئة الهدف من خطة تنظيم التعرفة الكهربائية بتوجيه الدعم للمشتركين الأردنيين المنزليين وتخفيض كلفة الكهرباء على عدد من القطاعات الاقتصادية لتخفيف كلفها التشغيلية بما يعزز تنافسيتها والتوسع في فرص العمل.



واستعرضت الهيئة من خلال المنشور أنواع الدعم على التعرفة الكهربائية وتشمل دعما ثابتا لا يتم تقديمه نقدا وإنما يخصم مباشرة من الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح كمية استهلاكهم ما بين (51-200) ك.و.س شهريا. و خصم مباشر من الفاتورة الشهرية مقداره (2) دينارين للمشتركين الذين تتراوح كمية استهلاكهم ما بين (201-600) ك.و.س شهرياً، لضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فاتورة الكهرباء الشهرية.



كما يحصل المشتركون بالتعرفة المدعومة على دعم بحسب شريحة الاستهلاك: ويشمل تخفيض عدد الشرائح لتصبح 3 شرائح بدلا من 7 شرائح على النحو التالي: 1-300 ك.و.س / شهر و بسعر 5 قروش للكيلو واط ومن 301 - 600 ك.و.س / شهر بسعر 10 قروش للكيلو واط وأكثر من 600 ك.و.س / شهر بسعر 20 قرشاً للكيلو واط الواحد.



ووفق البروشور فإن الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي هم جميع العائلات الأردنية وإمكانية دعم أكثر من عداد لأفراد الأسرة العاملين أو الدارسين بمحافظة أخرى ضمن شروط خاصة.



كما يشمل الدعم الأردنيّة التي تحمل دفتر عائلة باسمها وأرباب الأسر من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة في الأردن، بالاضافة الى دعم تلقائي لاشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالعمارات السكنية (خدمات العقار مثل إضاءة درج العمارة وتشغيل المصعد).



كما تم شمول مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة بالتعرفة المدعومة.

واكد بروشور الهيئة بأنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س في حال التسجيل على التعرفة المدعومة.



وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo لكل من تقل قيمة فواتيرهم الشهرية عن 112 دينار في غالبية أشهر السنة، قبل صدور فاتورة الكهرباء حسب التعرفة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان الحالي.

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