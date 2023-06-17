وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني في 2022

الوكيل الاخباري - تعاملت وحدة الجرائم الإلكترونية، مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني من ضمن قضايا الجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها الوحدة العام الماضي.



وقال مساعد رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد مصعب الرحاحلة، في تصريحات صحفية ، إن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية التي تعاملت الوحدة معها العام الماضي نحو 16 ألف قضية، كان من بينها 1285 قضية ابتزاز إلكتروني.



ودعا الرحاحلة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية في حال التعرض لمحاولة ابتزاز، وفي حال رضخت الضحية لطلبات الشخص المبتز فإن ذلك يشكل سلبية كبيرة.



وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقعون بالحرج من طبيعة تلك القضايا ويخافون من المجتمع والتعرض لـ"الخذلان الاجتماعي".



وأكد الرحاحلة أن الوحدة تتعامل بسرية تامة وتحرص على عدم معرفة أقارب الضحية بالقضية.

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