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الأحد، 10-10-2021 12:27 ص

ورشة استراتيجيات التعلّم النشط بالمزار

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نفذت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي اليوم السبت في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات ورشة تدريبية وتطبيقية بعنوان"استراتيجيات التعلم النشط واستراتيجيات التقويم الواقعي لمعلمي الاجتماعيات" بإشراف المشرفات التربويات نجاح النوايسة وخولة المطارنة وصالحة الصرايرة.

وتم خلال تنفيذ الورشة التي حضرها عدد من معلمي ومعلمات المدارس تطبيق الاستراتيجيات بشكل عملي وتفعيل الكتاب المدرسي، كما تم توزيع سجل استراتيجيات التقويم الواقعي على المعلمين من قبل المشرفات.

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