ورشة تدريبية حول الترجمة المرئية في جامعة جدارا

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة جدارا، الدكتور محمد طالب عبيدات، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية حول الترجمة المرئية (السترجة)، بحضور طلبة الدراسات العليا في قسم الترجمة في الجامعة، تحدث فيها الدكتور زكريا المحاسيس من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.



وأكد عبيدات أهمية عقد مثل هذه الورش والدورات التدريبية التي تعتبر إضافة نوعية لنشاطات قسم الترجمة في الجامعة، داعيا الطلبة للاستفادة من خبرات الأساتذة المختصين.

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