السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

حفل تأبين أعضاء المجلس العشائري الشركسي الذين توفاهم الله – فيديو وصور

انطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة قبيل وقف إطلاق نار متوقع بشأن القطاع

أردوغان يوجه النداء الأخير لأنصاره

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر رعاياها

اتفاق لوقف النار بين الفصائل وإسرائيل بحلول العاشرة

مربو الأبقار يطالبون بتعويضهم عن الخسائر بسبب الحمى القلاعية

ألمانيا تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الاحتلال يطلب بإخلاء الأجانب من قطاع غزة

السرحان والعدوان نسايب.. الف مبروك - فيديو وصور

الاحتلال دمر 57 وحدة سكنية بشكل كامل منذ بدء العدوان على غزة

السبت، 13-05-2023 07:40 م

ورشة تدريبية حول الترجمة المرئية في جامعة جدارا

w


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة جدارا، الدكتور محمد طالب عبيدات، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية حول الترجمة المرئية (السترجة)، بحضور طلبة الدراسات العليا في قسم الترجمة في الجامعة، تحدث فيها الدكتور زكريا المحاسيس من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وأكد عبيدات أهمية عقد مثل هذه الورش والدورات التدريبية التي تعتبر إضافة نوعية لنشاطات قسم الترجمة في الجامعة، داعيا الطلبة للاستفادة من خبرات الأساتذة المختصين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202326105954957611278

مربو الأبقار يطالبون بتعويضهم عن الخسائر بسبب الحمى القلاعية

4202320181415710384737

حزب التيار الوطني يعقد مؤتمره العام

3202324112321238416688

مراكز شباب من الكرك تختتم معسكرها التشاركي في العقبة

الامن

من هي السيدة التي هددت بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون ؟

52023822955374252333

أنشطة متنوعة في مراكز شباب بالكرك

520235195942186847290

انطلاق معسكر المهارات الكشفية في جرش

أخبار متعلقة
5202311173348878986877

نشاط علمي بعنوان العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد في البلقاء التطبيقية

52023717234391418276

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية الكويتية

w

الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار

w

مباحثات بين البلقاء التطبيقية ومصلحة الموانئ الليبية

w

وزير الاقتصاد الرقمي يحاضر بأكاديمية الشرطة الملكية

320231920528286144697

هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية