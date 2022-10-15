ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

الوكيل الاخباري - نفذ مركز شباب العاصمة التابع لمديرية شباب العاصمة، ورشة تدريبية مهنية في إعادة تدوير الخشب، بحضور 25 مشاركة، ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما.



وحسب بيان المديرية، اليوم السبت، أشرف على الورشة التدريبية التي استمرت لمدة أسبوع المدرب منصور الكيالي، واشتملت على تدريب المشاركات على كيفية التعامل مع الأخشاب والألواح وإعادة تدويرها، بطريقة منهجية وذكية عن طريق حف الأخشاب ومعالجتها وطلائها ووضعها في إطار جديد بهدف إعادة استخدامها وإخراجها تحفة فنية منزلية لتوفر مصدر دخل جيد.

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