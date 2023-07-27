ورشة تدريبية لقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة الترقيم الأردنية بالتعاون مع غرف الصناعة بالمملكة اليوم الخميس، ورشة تدريبية خاصة ببرنامج المطبعة المعتمدة من الهيئة، بمشاركة ممثلي شركات صناعية بقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.



وأكد نائب رئيس هيئة الترقيم وممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أهمية نشر الوعي حول الآليات الفنية لطباعة الباركود على العبوات الأساسية والثانوية للمنتجات، لضمان توفر بيانات صحيحة ولحماية المنتجات من التلاعب، إضافة إلى المواصفات الفنية اللازمة لتسهيل عملية قراءة الباركود.

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