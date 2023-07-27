الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار عقوبة اغتيال الشخصية

اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا ببدل وأموال

البنك المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

النواب يُقر عقوبة الأخبار الكاذبة والذم والقدح بالحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 ألف دينار

ورشة تدريبية لقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف

69 % نسبة إشغال فنادق العاصمة عمان في عطلة الأسبوع الحالي

اعلان حكومي بشأن المدارس

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

الخميس، 27-07-2023 02:14 م

ورشة تدريبية لقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف

tt


الوكيل الاخباري - نظمت هيئة الترقيم الأردنية بالتعاون مع غرف الصناعة بالمملكة اليوم الخميس، ورشة تدريبية خاصة ببرنامج المطبعة المعتمدة من الهيئة، بمشاركة ممثلي شركات صناعية بقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.

وأكد نائب رئيس هيئة الترقيم وممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أهمية نشر الوعي حول الآليات الفنية لطباعة الباركود على العبوات الأساسية والثانوية للمنتجات، لضمان توفر بيانات صحيحة ولحماية المنتجات من التلاعب، إضافة إلى المواصفات الفنية اللازمة لتسهيل عملية قراءة الباركود.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
c6770287-8121-4821-9029-581e4da46fd5

مدير عام الجمارك يستقبل السفير التركي

t

اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

rrr

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

image

إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا ببدل وأموال

2020_02_16_12_47_21

البنك المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

1690457328771

حوارية في البقعة الثقافي حول المشاركة الحزبية

أخبار متعلقة
220238205147509748968

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

t

المؤسسة التعاونية ومزارعي الهند للأسمدة تبحثان التعاون المشترك

tt

المعايطة يؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأردنية

1

الخصاونة: مدير المخابرات دعم منظومة التحديث السياسي

11

منح دراسية للاردنيين مقدمة من جامعة الأزهر الشريف بتخصص الطب

1120221223170957202002

بعد العديد من الشكاوى .. تعميم حكومي اليوم الاحد