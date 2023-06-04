ورشة تعاين طريق البخور الدولي عبر الأزرق

الوكيل الاخباري - عقدت بلدية الأزرق الجديدة، اليوم الأحد، ورشة بعنوان "طريق البخور الدولي عبر الأزرق"، بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في تراث العرب والأنساب، وجامعتي الهاشمية وآل البيت، بمشاركة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وجمعية أدلاء السياح.



وأكد نائب رئيس بلدية الأزرق عبدالله الزيادي، أهمية دور البلدية في التعاون بمجال التطوير السياحي والتراثي وإفادة المجتمع المحلي، مستعرضا ما قامت به البلدية من إجراءات للمحافظة على المواقع السياحية في قضاء الأزرق.

اضافة اعلان