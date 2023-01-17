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الثلاثاء، 17-01-2023 05:53 م

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات عبين عبلين، بالتعاون مع المركز الصحي، ورشة عمل صحية توعوية حول "فيروس كورونا"، وبمشاركة 25 شابة.

وأشار الدكتور أويس عبابنة، خلال الورشة، إلى فيروس كورونا وكيفية انتقاله بين الأشخاص، مبينا أن هذه الورشة تأتي لنشر الوعي لدى أبناء المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص، وذلك عن طريق بث رسائل توعوية بأعراض الفيروس وطرق وأساليب الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية منه.

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