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الخميس، 03-08-2023 04:33 م

ورشة حول اتفاقيات التجارة الحرة بصناعة إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة إربد اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وشركة بيت التصدير، ورشة عمل حول اتفاقيات التجارة الحرة، والفرص المتاحة من خلالها لزيادة حجم الصادرات.

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وقال رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان خلال افتتاحه الورشة إن الهدف منها توعية قطاعات الأعمال باتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والاستفادة منها اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعد أحد أهم روافع رؤية التحديث الاقتصادي.


ودعا أبو حسان الشركات الصناعية في مختلف القطاعات إلى تطوير المنتج الصناعي وتنوعه، بحيث يلبي احتياجات الأسواق التي يرتبط معها الأردن بهذه الاتفاقيات، بما يسهم بزيادة حجم الصادرات وقيمته المضافة على الاقتصاد الوطني.


وأكد أن الغرفة تعمل مع جميع الشركاء لخدمة القطاع الصناعي في محافظة إربد ضمن خارطة طريق وضعتها لتطوير الصادرات الصناعية وزيادة نسب النمو فيها.

 

 




 

 


 

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