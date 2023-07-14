الشمالي يؤكد أهمية تعزيز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، أهمية التشاركية بين القطاع الخاص والحكومة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتحقيقاً لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي .

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جاء ذلك خلال رعاية الوزير الشمالي اليوم حفل عرض أكبر كرسي في الأردن والمنطقة مقابل معرض ميتاني للمفروشات في الزرقاء، بحضور محافظ الزرقاء حسن الجبور والنائب محمد موسى الغويري، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة وجمع من ممثلي القطاع الصناعي .



وأوضح الشمالي، أن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات المهمة في المملكة ، حيث يشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90 بالمئة من الصادرات الأردنية تتأتى من القطاع الصناعي الذي تمكن من الوصول إلى أكثر من 140 دولة في العالم .



وأشار إلى أهمية الصناعة الأردنية وإمكانياتها، عارضاً لعديد من الأمثلة التي تعد مؤشرا حقيقيا على إمكانيات وقدرات الصناعة الأردنية .



ونوه بأن صندوق دعم الصناعة رصد له 30 مليون دينار سنوياً بهدف تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، حيث سيستفيد منه ألف مصنع بدعم نقدي بحد أدنى 50 ألف دينار .



وأكد الشمالي، أن الصناعة الأردنية تتمتع بجودة عالية مكنتها من اختراق الأسواق الأميركية والأوروبية، حيث أن مصنع الأثاث الذي قام بصناعة الكرسي الضخم والموجود في منطقة وادي العش يشغل أكثر من 150 عاملاً أردنياً، وهو يقوم بالتصدير إلى أميركا والسعودية وغيرها من دول العالم .