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الثلاثاء، 11-07-2023 06:12 م

وزير العمل: 33 ألف عامل وعاملة أثيوبية في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن عدد العمالة من الجنسية الأثيوبية المتواجدة على أراضي المملكة بلغت أكثر من 33 ألف عامل وعاملة، الأغلبية العظمى منها عاملات يعملن في المنازل، مؤكدا استعداد الوزارة لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

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ووقع الوزير في مقر وزارة العمل ونظيرته الأثيوبية وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل بالأحرف الأولى تجديد مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بخصوص استقدام عاملات المنازل من الجنسية الأثيوبية.

وبين أن تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء بعد التوصل للصيغة النهائية من قبل الخبراء الفنيين من كلا البلدين خلال الاجتماعات التي عقدت في وزارة العمل على مدار اليومين الماضيين، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل المختلفة بين البلدين الصديقين.

وأكد الشمالي أن وزارة العمل حريصة على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في العمل بما فيها شؤون العاملين في المنازل من كافة الجنسيات ومنها الجنسية الأثيوبية، مضيفا أن الوزارة تحرص على التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لهم والحفاظ على حقوقهم العمالية، لأن الوزارة لا تميز بين العمالة غير الأردنية والمحلية، من حيث الحقوق والواجبات، والقانون لا يفرق بين عامل غير أردني وآخر أردني.


 




 

 


 

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