الحكومة تبحث مع قبرص تعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية قبرص في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين تنفيذا لمخرجات لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في عمان أمس.

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جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية اليوم الأربعاء ضمت الشمالي ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والسفير القبرصي في عمان ميخاليس إيوانو. ومسؤولين من الجانبين.