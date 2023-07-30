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الأحد، 30-07-2023 02:05 م

الدفعة الأولى من المتقدمين لليوم الوظيفي لصناعة اربد تلتحق بالعمل

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الوكيل الإخباري - التحقت الدفعة الأولى من المتقدمين لليوم الوظيفي، الذي أقامته وحدة دعم التشغيل بغرفة صناعة اربد الأسبوع الماضي بالعمل اعتبارا من امس السبت.

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وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن التحاق الدفعة الأولى بالعمل في المنشآت الصناعية والشركات الصناعية التي شاركت باليوم الوظيفي يؤكد مدى الجدية والالتزام بتعبئة الشواغر المطلوبة وعددها يزيد على 600 شاغر وظيفي.


و أشار أبو حسان الى ان تعبئة باقي الشواغر ستتم على مراحل بحسب طبيعة عمل الشركات الصناعية وتعبئة الوظائف المستحدثة فيها والشواغر المتوقع وجودها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ولفت الى ان بعض الطلبات التي قدمت خلال اليوم الوظيفي وزادت عن 1500 طلب يجري تقييمها وفق الشواغر المطلوب تعبئتها وما يتبعها من اجراء المقابلات لمن لم يتمكن من إجرائها خلال اليوم الوظيفي.


واكد التزام الشركات التي أعلنت عن هذه الشواغر والفرص الوظيفية بتعبئتها من الطلبات المقدمة خلال اليوم الوظيفي بحد أدنى يصل الى 600 وظيفة فنية وتقنية ولوجستية و إدارية، موضحا ان اغلب الوظائف تتصل بخطوط الإنتاج.


وأشاد بمتابعة عمليات التوظيف المعلن عنها من قبل وحدة دعم التشغيل لتكون هذه الوظائف حقيقية وموجودة على ارض الواقع، مثمنا جهود العاملين في الوحدة بالمتابعة أو التشبيك مع الشركات الصناعية بهدف استدامة عملية توليد فرص العمل للشباب والشابات.


و أشار الى ان مشروعات وبرامج الوحدة تنفذ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الممولة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مشددا على أهمية هذا التعاون في دعم مساعي الغرفة الرامية الى توفير اكبر كم من الوظائف جنبا الى جنب مع دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتذليل العقبات أمامها.


ودعا ابو حسان الملتحقين بالوظائف الجديدة الى المثابرة والالتزام والحرص على إتقان العمل واكتساب المهارات التقنية والفنية والعمل على تطويرها بما يخدم جميع الأطراف.

 




 

 


 

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