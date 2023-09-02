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السبت، 02-09-2023 03:54 م

ورشة حول نظام الفوترة للقطاع الصناعي

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الوكيل الاخباري - نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال إيجابي، الذراع التدريبية لغرفة صناعة عمان، ورشة تدريبية، بعنوان "نظام الفوترة للقطاع الصناعي"، بالتعاون مع جمعيه خبراء ضريبة الدخل.

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وأوضح رئيس هيئة مديري المعهد، ونائب رئيس الغرفة، تميم القصراوي، في بيان اليوم السبت، أن الدورة التي شارك فيها ممثلون لأكثر من 120 شركة صناعية من مختلف القطاعات؛ ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.

 




 

 


 

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