الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

الوكيل الاخباري - ثمن رئيس غرفتي صناعة عمان و الأردن المهندس فتحي الجغبير طلب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة من مدراء التربية بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند شراء المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية.

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وأشاد الجغبير، في بيان اليوم السبت، بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية، لتوسيع حصتها بالسوق المحلية.



وأكد أن هذه القرارات تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة مبيعاتها محليا ما يتيح للمصانع الأردنية توفير فرص عمل جديدة للأردنيين وتعزز من قدرة الصناعات الوطنية في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد على الذات.



ولفت إلى أن الصناعات الغذائية، تعتبر من أهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية كالألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات.



ونوه بأن الصناعات الغذائية الأردنية تغطي ما نسبته 65 بالمئة من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتمتاز منتجاتها بالجودة العالية والالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية، ما يجعلها آمنة وسليمة.



وأوضح الجغبير، أن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليار دينار سنويا تشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار إلى أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي 855 مليون دولار، ويشغل 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87 بالمئة، يعملون في 2800 منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآته ما يقارب 1.5 مليار دينار.