ورشة عمل لرفع الوعي حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ورشة عمل تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لرفع الوعي حول حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقر الوزارة، بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية.



وأكد مساعد الأمين العام للإدارة والتطوير، الدكتور بشار الضلاعين، أن الورشة تعتبر فرصة لإشراك مؤسسات المجتمع ومقدمي الخدمات في وزارة التنمية الاجتماعية لتبادل الخبرات والمعرفة في التعامل مع حالات العنف ضمن منهجيات عمل تشاركية، تتيح للجميع التوجه بسياساتنا وفق نهج قائم على حقوق الإنسان واحترام وتحسين الخدمات المقدمة لضحايا العنف والناجين منه.

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