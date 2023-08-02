ورشة عمل لمناقشة الاستعدادات اللازمة لعقد مخيم "معا نهزم السكري"

الوكيل الاخباري - عقدت نقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل استعدادا لمخيم أطفال السكري الثاني المزمع عقده بعنوان (معا نهزم السكري)، خلال الفترة من 12- 15 آب الحالي برعاية سمو الأميرة منى الحسين.



وشارك في الورشة 40 ممرضة من القطاعين العام والخاص، وتم اختيار 13 ممرضة من بينهم للمشاركة في المخيم.



وتضمنت الورشة محاضرات متنوعة، حيث تناول المحاضرون الدكتورة سيما كلالدة وختام حريزات وليث عودة وملاك الردايدة، موضوعات السكر من النوع الأول، علاج هبوط وارتفاع سكر الدم، الآثار النفسية المرتبطة بسكر النوع الأول وانعكاسها على الأطفال، والأنسولين و أنواعه و طرق خفضه وآلية عمل كل نوع من الأنواع، الغذاء والسكري و حساب الكربوهيدرات.

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