الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية المولدوفية تبدي أسفها من محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية وتتعهد باجراءات لازمة

الأردن استورد 344.8 ألف برميل نفط من العراق خلال تموز الماضي

وارسو تتحدث عن تعكر العلاقات بين بولندا وأوكرانيا

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في الزراعة - أسماء

النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

3.7 مليون زائر للأردن خلال 7 شهور بارتفاع نسبته 51.3 %

الأربعاء، 02-08-2023 03:54 م

ورشة عمل لمناقشة الاستعدادات اللازمة لعقد مخيم "معا نهزم السكري"

720232691846619762117


الوكيل الاخباري - عقدت نقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل استعدادا لمخيم أطفال السكري الثاني المزمع عقده بعنوان (معا نهزم السكري)، خلال الفترة من 12- 15 آب الحالي برعاية سمو الأميرة منى الحسين.

وشارك في الورشة 40 ممرضة من القطاعين العام والخاص، وتم اختيار 13 ممرضة من بينهم للمشاركة في المخيم.

وتضمنت الورشة محاضرات متنوعة، حيث تناول المحاضرون الدكتورة سيما كلالدة وختام حريزات وليث عودة وملاك الردايدة، موضوعات السكر من النوع الأول، علاج هبوط وارتفاع سكر الدم، الآثار النفسية المرتبطة بسكر النوع الأول وانعكاسها على الأطفال، والأنسولين و أنواعه و طرق خفضه وآلية عمل كل نوع من الأنواع، الغذاء والسكري و حساب الكربوهيدرات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ca5d2ae0cc9

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

64ca5fe9a2432

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

7202330163532176015982

الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

347618406_586171500355526_2500282902414495843_n

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في الزراعة - أسماء

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

111111111111111

ولي العهد يرحب بزيارة رئيس دولة الامارات : "حللتم أهلا ووطئتم سهلا"

أخبار متعلقة
2023_07_12_04_45_33

إنشاء كلية تمريض في الجامعة الألمانية الأردنية