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الأربعاء، 12-07-2023 04:50 م

إنشاء كلية تمريض في الجامعة الألمانية الأردنية

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس التعليم العالي على إنشاء كلية تمريض في الجامعة الألمانية الأردنية لطرح التخصص ابتداء من الفصل الدراسي الأول المقبل من العام الجامعي 2024/2023.

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ويستهدف إنشاء الكلية إيجاد وتطوير كفاءات تمريضية متمكنة ومهنية عالية الجودة قادرة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والتمريضية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتركيز بشكل خاص على احتياجات السوق الألماني.


وبين رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الجامعة تعمل من خلال الكلية على توقيع شراكات مع القطاع الصحي والمستشفيات الأردنية لتوفير فرص تدريبية مناسبة وميدانية عملية للطلاب في بيئة عملية غنيّة.


وقال إن الكلية ستوفر للطلاب الفرصة للدراسة في إحدى الجامعات الألمانية والتدرب في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحيّة الألمانية، مما سيمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للعمل في قطاع الرعاية الصحية الألماني والأوروبي في المستقبل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لتوفير فرص عمل لخريجي البرنامج بعد التخرج مباشره للعمل في السوق الألماني الذي يعاني من نقص حاد في عدد الممرضين.


ولفت الى أن أهداف الكلية بتوفير رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز المهنة التمريضية، والتواصل مع المراكز البحثية، وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتحسين الأداء المؤسسي، والالتزام بمعايير الاعتماد والجودة، سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع الصحي في الأردن والمنطقة، وفتح فرص عمل مميزة للخريجين.

 




 

 


 

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