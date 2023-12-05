ورشة عمل متخصِّصة حول القانون الدولي الإنساني

الوكيل الإخباري - نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ورشة عمل متخصصة شارك بها عدد من القضاة المدنيين والعسكريين والحكام الإداريين ووفد من دولة قطر، واستمرت لمدة 3 أيَّام تحت عنوان "واقع القانون الدولي الإنساني في ظل الأزمات المعاصرة".

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وقالت اللجنة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنَّ الورشة تهدف إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى المشاركين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته لاسيما في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة.



وقال رئيس اللجنة الفريق مأمون الخصاونة إن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ هذا القانون من قبل إسرائيل في حربها على غزة لم نعهده منذ العصور القديمة، واستهدافها للمدنيين بشكل مباشر وممارستها أبشع الأساليب الوحشية بشكل سافر من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية واستهدافها للمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين وغيرها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر اعتداء مباشرا على قواعد هذا القانون الأساسية الأمر الذي يستدعي توثيق هذه الانتهاكات ورفع دعوى لمحكمة الجنايات الدولية استنادا للمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية علماً بأن إسرائيل من ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.



ولفت إلى أنَّ الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لالتزامه بتنفيذ هذه الاتفاقيات واحترامه للمواثيق الدولية لاسيما وأنَّ الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002.



ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع جميع الجهات المعنية لنشر الوعي بمبادئ هذا القانون بين مختلف شرائح المجتمع والتعامل بأحكامه.



وتضمنت محاور الورشة أوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصين في القانون الدولي الإنساني أبرزها، مضمون القانون الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وملحقاتها، ونطاق تطبيق القانون الدولي والفئات المحمية بموجبه، ومسؤولية سلطات الاحتلال بموجب أحكامه وبيان الاختلاف بين مفهوم الإرهاب وحق المقاومة المشروعة، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي، والملامح الأساسية لنظام روما الأساسي وعلاقته بالأردن، والمواءمة التشريعية بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ودور القاضي الوطني في تطبيق قواعد هذا القانون، ودور الحكام الإداريين في تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي، ودور الهلال الأحمر الأردني في الاستجابة وإدارة الكوارث، واللجوء والتهجير القسري والآثار المترتبة وفقا لقواعده - العدوان الإسرائيلي في فلسطين وغزة نموذجاً.